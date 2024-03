SHANGHAI, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- Die kürzlich auf den Markt gebrachte illuma HMO Flüssigformel füllt eine Lücke auf dem lokalen HMO-Markt und ist die erste in China, die zwei essentielle HMOs enthält, 2'-Fucosyllactose (2'-FL) und Lacto-N-neotetraose (LNnT). Dieses klinisch erprobte Produkt bietet wesentliche Vorteile für das allgemeine Wohlbefinden von Neugeborenen im Alter von 0 bis 12 Monaten. Es verringert Infektionen der unteren Atemwege um 55 %, Bronchitis um 70 % und die Wahrscheinlichkeit, Antibiotika zu verwenden, um 53 %.

Auf der Grundlage dieser bahnbrechenden Innovation wurde inzwischen das nationale klinische HMO-Studienprojekt für chinesische Säuglinge offiziell gestartet. Nestlé Research & Development (China) und Wyeth Nutrition sind die Sponsoren des Projekts. Das Xinhua-Krankenhaus der Shanghai Jiao Tong University School of Medicine ist für das Projekt verantwortlich. In Zusammenarbeit mit klinischen Zentren in Elitekrankenhäusern im ganzen Land soll im Rahmen des Projekts die klinische Wirksamkeit der beiden für chinesische Säuglinge zugelassenen HMOs überprüft werden. Damit wird sichergestellt, dass mehr chinesische Babys rechtzeitig und kontinuierlich von den gesundheitlichen Vorteilen der HMOs profitieren können.