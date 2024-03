Trump besitzt fast 80 Millionen DWAC-Aktien oder rund 58 % von Trump Media, das seine Social-Media-Website Truth Social betreibt. Der Schlusskurs der DWAC-Aktien lag am Montag bei 49,95 Dollar pro Anteilsschein. Damit ist Trumps Aktienpaket auf dem Papier 4 Milliarden US-Dollar wert.

Nach Angaben von Bloomberg ist das Vermögen von Donald Trump in den letzten Tagen um mehr als 4 Milliarden Dollar auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieser Vermögenszuwachs ist das Ergebnis einer am Freitag genehmigten Fusion zwischen Trumps Social-Media-Firma, der Trump Media & Technology Group (TMTG), und einer Mantelgesellschaft, der Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Ab Dienstag wird das neu fusionierte Social-Media-Unternehmen unter dem Ticker-Symbol DJT gehandelt, teilte das Unternehmen mit.

Der Aktienkurs von DWAC war am Montag um 35 Prozent gestiegen, nachdem ein New Yorker Berufungsgericht entschieden hatte, dass der ehemalige Präsident nicht sofort eine Strafe von 454 Millionen Dollar wegen Betrugs zahlen muss.

Am Montagmorgen schien Trump nicht in der Lage zu sein, über 550 Millionen US-Dollar aufzubringen, um eine Anleihe zu sichern, die den Staat daran hindern würde, sein Immobilienvermögen zu beschlagnahmen.

Kurz nach 10 Uhr morgens entschied ein Berufungsgericht, dass Trump nur eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar hinterlegen muss. Außerdem setzte das Gericht das Urteil für zehn Tage aus. Trump sagt, er habe das Geld für die Kaution.

Nach der Fusion von DWAC mit TMTG und der Anpassung der Kaution wurde der 77-jährige Trump am Montag zum ersten Mal in seinem Leben in den Bloomberg Billionaires Index aufgenommen, berichtete das US-Nachrichtenportal.

Es ist jedoch unklar, ob sein Vermögen so hoch bleiben wird. Trump darf seine DWAC-Aktien sechs Monate lang nicht verkaufen, und der Aktienkurs ist volatil.

Trump Media erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 einen Umsatz von weniger als 3,5 Millionen US-Dollar und verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Nettoverlust von 49 Millionen US-Dollar.

Stephanie Ruhle von MSNBC beschrieb Trumps Medienunternehmen am Freitag gegenüber CNBC als eine Meme-Aktie, die weitgehend von einer Person abhängt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

