EcoGraf beginnt Kommissionierung seiner Graphitanlage zur Produktqualifizierung

Einen wichtigen Fortschritt meldet heute die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M). Wie das Unternehmen nämlich bekannt gibt, hat bereits die Kommissionierung einer Anlage zur Produktqualifizierung des Materials (sphärisches Graphit) begonnen, das man mit dem proprietären ebenfalls EcoGraf genannten, umweltfreundlichen Verfahren herstellt. Die Anlage in Western Australia soll schon im April den Betrieb aufnehmen!

EcoGraf will in der Anlage im Jahresverlauf eine Reihe von Produktqualifizierungskampagnen durchführen, wobei mit einer Rate von 5 bis 10 Kilogramm pro Stunde gearbeitet wird. Wie das Unternehmen zudem mitteilte, stehen die ersten 5 Tonnen Ausgangsmaterial zur Verarbeitung bereit.

Erfolgreiche Kampagne soll technische Machbarkeit bestätigen

Ziel es mit dem erfolgreichen Abschluss solcher Kampagnen die technische Machbarkeit des EcoGraf-Verfahrens zu bestätigen – und zwar fortlaufend und in einem größeren Umfang. Damit soll zum einen der Prozess der Kreditvergabe unterstützt werden und zum anderen sollen potenzielle Kunden größere Produktproben erhalten.

Damit nicht genug werden die so generierten Daten von entscheidender Bedeutung für die ingenieurstechnische Vorbereitung einer Anlage im kommerziellen Maßstab sein. Auch anschließende Standortstudien mit potenziellen Kunden für Anoden, Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa, Nordamerika und Asien werden auf diesen Daten beruhen, erklärt EcoGraf.

Jüngste Verbesserungen des Fließschemas einbezogen

Laut dem Unternehmen wird die neue Anlage die bisherigen Testaktivitäten EcoGrafs ergänzen und werden die Produktqualifizierungskampagnen von jüngsten Verbesserungen am Fließschema profierten. Von diesen erwartet EcoGraf, dass sie gleichzeitig die Kosten weiter reduzieren und die Reinheit des Materials sogar über die Spezifikationen der Kunden hinaus verbessern.

Was die Kostenseite der Produktqualifizierungsanlage betrifft, betont EcoGraf, dass diese zusammen mit der Commonwealth Regierung im Rahmen von deren 48,9 Mio. AUD umfassendem „Critical Minerals Development Program“ finanziert wird. EcoGraf hat aus diesem Programm der heutigen Mitteilung zufolge bereits 2,9 Mio. AUD für die Produktqualifizierungsinitiative erhalten.

Ein erfolgreicher Abschluss des Produktqualifizierungsprogramms wäre ein entscheidender Schritt des Unternehmens in der Entwicklung einer kommerziellen Anlage zur Herstellung aktiven Anodenmaterials. Dieses soll schlussendlich aus der Entwicklung von EcoGrafs Graphitprojekt Epanko in Tansania resultieren und Material für die im Entstehen begriffenen Produktionszentren von Lithium-Ionen-Batterien liefern, die darauf aus sind, Ausgangsmaterial zu beziehen, das nicht aus China besteht. Die Volksrepublik dominiert nach wie vor insbesondere die Weiterverarbeitung von Naturgraphit zu batteriefähigem Graphit (sphärischem Graphit), wovon sich unter anderem die USA unbedingt unabhängig machen wollen.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Ltd. halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen EcoGraf Ltd. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.