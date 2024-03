Frankfurt (ots) - CLARK, der führende digitale Versicherungsmakler in Europa,

erzielte im Geschäftsjahr 2023 erstmals ein positives operatives Ergebnis. Im

vergangenen Jahr verzeichnete das Insurtech ein bemerkenswertes Wachstum mit

einem deutlichen Umsatzplus von 35% auf über 135 Millionen Euro. Dies markiert

einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens seit der Gründung

im Jahr 2015.



Christopher Oster, Gründer und CEO von CLARK, erklärt: "Wir sind stolz darauf,

unseren Kund:innen ein digitales Versicherungserlebnis mit nachhaltigem Mehrwert

zu bieten und gleichzeitig profitabel zu wirtschaften. Wir konnten unsere Kosten

effizient managen und haben unsere Strategie dahingehend geändert, weniger in

Marketing zu investieren und uns stattdessen auf die Gewinnung neuer

Nutzer:innen über unsere eigenen Lead-Kanäle zu konzentrieren."







Über CLARK



CLARK ist eines der weltweit führenden Insurtechs mit der Mission, den

Versicherungsexperten für die Hosentasche zu schaffen, um die Welt seiner Kunden

zu schützen. Dank der mobilen App können Kund:innen auf bequemste Weise ihre

Versicherungen digital verwalten, vergleichen und verbessern. Das Insurtech wird

dabei von Investoren wie

Tencent unterstützt. Die CLARK Gruppe bietet mehr als 2 Millionen Kunden in fünf

europäischen Ländern das bestmögliche Versicherungserlebnis. Von den Standorten

in Frankfurt (Headquarter), Berlin, Saarbrücken, Bristol, Manchester, Amsterdam,

Paris und Zürich gestalten über 800 Mitarbeitende eine digitale

Versicherungswelt.



