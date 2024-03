DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Eine schwache Nachfrage habe die Stahlpreise belastet, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In …