Köln (ots) -



- Lexie Alford und der Ford Explorer überqueren nach einer Weltreise von 30.000

Kilometern durch 27 Länder und sechs Kontinente die Ziellinie in Begleitung

eines ikonischen Auto-Konvois

- Zur Feier der "ultimativsten Testfahrt der Welt" bringt Ford den neuen

vollelektrischen Explorer in Europa auf den Markt, erhältlich ab einem

Einstiegspreis von 42.500 Euro*

- Das in Europa entwickelte und gebaute SUV-Modell erreicht Klassenbestwerte mit

einer Reichweite von mehr als 600 Kilometern und einer Aufladezeit von zehn

auf 80 Prozent in etwa 26 Minuten im Schnellladesystem



Am Steuer des neuen Ford Explorer* hat Lexie Alford (@LexieLimitless) als erste

Person mit einem rein elektrisch angetriebenen Auto die Welt umrundet. Nach mehr

als sechs Monaten und über 30.000 Kilometern durch 27 Länder auf sechs

Kontinenten ist die US-Amerikanerin pünktlich wieder an ihrem Startort Nizza

eingetroffen. Dort konnte sie am gleichen Tag einen weiteren Meilenstein

mitfeiern: Den Verkaufsstart des neuen Ford Explorer. Der in Europa entwickelte

und im Cologne Electric Vehicle Center gebaute Allrounder steht ab heute auf dem

deutschen Markt ab einem Einstiegspreis von 42.500 Euro* zum Verkauf.







(https://ford.shorthandstories.com/ChargeAroundTheGlobe/) "-Tour hat die

Abenteuerreisende einen offiziell beurkundeten Weltrekord (1) aufgestellt. Der

neue Ford Explorer erwies sich dabei als einzigartiges Elektrofahrzeug für diese

außerordentliche Langstreckenreise: Er kann mit einer Batteriefüllung über 600

Kilometer (2) fahren - genug, um auch Ausfällen der Stromversorgung in Afrika

oder einem mangelhaften Ladenetzwerk in der chilenischen Atacama-Wüste zu

begegnen. Bereits der aus einer Vorserie stammende Wagen kam auf der langen Tour

auch mit rauen Pisten, Bergpässen in extremen Höhenlagen und arktischen

Temperaturen klar. Im Rahmen der Weltumrundung nutzte das vollelektrische

SUV-Modell zum Auffüllen seiner Batterie unterschiedliche Optionen. Sie reichten

von der 2,2 kW starken Wechselstrom-Wallbox über Gleichstrom-Schnelllader bis

hin zu transportablen Batteriepacks.



Beim Überqueren der Ziellinie in Nizza, Frankreich, führten Lexie und der neue

Ford Explorer einen Konvoi ikonischer Ford-Fahrzeuge an, flankiert von aktuellen

Modellen, die die visionäre zukünftige Ausrichtung des Unternehmens prägen.



"Ford baut keine langweiligen Autos. Der neue Explorer repräsentiert den

einzigartigen Charakter von Ford, der jedem Auto in diesem fantastischen Konvoi

seinen Stempel aufdrückt", erläutert Jim Farley. Der CEO von Ford nahm ebenfalls

an den Feierlichkeiten teil. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser europäisches

Elektrofahrzeug-Angebot mit dem neuen Explorer erweitern können, der auf derselben Plattform wie der Mustang Mach-E basiert und in unserem hochmodernen Werk in Köln gebaut wird."