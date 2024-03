Gelingt ein Durchbruch über 18.500 Punkte, wäre eine weitere Anlaufmarke bei 18.800 Punkten zu sehen. Möglicherweise kommt es erst ab Ende April/Anfang Mai zu einer größeren Korrektur.

Am heutigen Mittwoch stehen kaum wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Um 09:00 Uhr werden in Spanien die Verbraucherpreise für März publiziert, um 10:00 Uhr folgen in der Schweiz die Credit Suisse Konjunkturerwartungen für Februar. Im Fokus stehen heute unter anderem die Kakao-Preise. Der Futures-Kontrakt für Kakao zur Lieferung im Mai stieg am heutigen Dienstag auf ein Allzeithoch von 10.080 US-Dollar pro metrische Tonne. Zudem hat Apple seine große jährliche Entwicklerkonferenz angekündigt, die vom 10. bis 14. Juni stattfinden wird und auf der das Unternehmen seine KI-Pläne vorstellen könnte.