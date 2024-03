PNE strebt Steigerung des operativen Gewinns an - Schlägt stabile Dividende vor Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE will in diesem Jahr mindestens einen stabilen Gewinn im Tagesgeschäft erwirtschaften. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 2024 zwischen 40 und 50 Millionen Euro …