LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational peilt nach einem starken Jahr weitere Zuwächse bei anhaltend hoher Profitabilität an. Absatz und Umsatz sollen 2024 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das vergangene Jahr in Landsberg mitteilte. Damit ist der Konzern, der im Juni mit einer Rückkehr in den MDax rechnet, in der Tendenz etwas optimistischer als die von Bloomberg befragten Experten. Diese haben im Schnitt einen Anstieg um knapp fünf Prozent auf dem Zettel. Die Rational-Aktien legten deutlich zu.

Die Papiere gewannen am Vormittag gut acht Prozent auf 841 Euro. Mehr hatten sie zuletzt Anfang 2022 gekostet. Damals hatte sich ihr Abwärtstrend nach einem Rekordhoch über 1000 Euro vom Sommer 2021 nochmals beschleunigt. Der Kursfall hatte dann erst im Herbst 2022 bei rund 400 Euro gestoppt, seither geht es im Trend aufwärts.