Köln (ots) - Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Raiffeisen Waren-ZentraleRhein-Main AG (RWZ) alle gesteckten Unternehmensziele erreichen. Der Vorstandvermeldete im Rahmen der diesjährigen Bilanzpressekonferenz einen Umsatz vonrund 3,0 Mrd. Euro und somit ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Dasoperative Ergebnis (EBIT) lag mit 25,4 Mio. Euro auf dem zweitbesten Wert derUnternehmensgeschichte, allerdings -43 % unter dem des durch besondereMarktkonstellationen begünstigten Vorjahr 2022. Der Gewinn vor Steuern erreichtemit 45,0 Mio. EUR einen Höchstwert, allerdings stark getrieben durch denaußerordentlichen Erlös aus dem Verkauf des Zentralgebäudes am Kölner Bahnhof.Diesen eingeschlossen betrug die EBT-Marge 1,5 %. Entsprechend lag derKonzernjahresüberschuss nach Steuern (EAT) mit 30,2 Mio. EUR (+25 %) ebenfallsauf einem Rekordniveau.Christoph Kempkes, Vorstandsvorsitzender der RWZ, fasste das Geschäftsjahr 2023zusammen: "Rechtsformwechsel zur AG erfolgreich umgesetzt. Eine neueUnternehmensstrategie entwickelt. Umsatz auf hohem Niveau gehalten. EBIT imKontinuum der Vor-Vorjahre - wenn wir das Ausnahmejahr 2022 mal ausblenden -weiter verbessert. Gewinn vor und nach Steuern jeweils auf Rekordwerten,wohlwissend, dass wir das einzig dem Verkauf unserer Kölner Zentrale verdankenund auf diesem Niveau nicht prolongieren können." Mit der Gesamtleistung der RWZzeigte er sich zufrieden, auch, "wenn uns operativ im vierten Quartal 2023 etwasdie Puste ausgegangen ist." Die Rückschau zeige aber, dass wiederum vielesverbessert und umgesetzt wurde und "die RWZ auch unter schwierigerenMarktbedingungen Versprochenes punktgenau abliefert, auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt", so Kempkes. Die Gesamtkonstellation der Branche mit denThemen hohe Zinsen und Bestände, unberechenbares regulatorisches Umfeld und derweiteren Abnahme von Zahlungsbereitschaft quer durch die Wertschöpfungskettemahnten zur erhöhten Wachsamkeit. "Deshalb bleiben wir trotz der jüngstenstarken Ergebnisse auf dem Teppich, zumal sich die Landwirtschaft in einemschwierigen, von Unsicherheiten geprägten Fahrwasser befindet."