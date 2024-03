- Globale Vertriebspartnerschaft mit ZEASN öffnet installierte Basis auf 85 Millionen CTVs weltweit

Mumbai und Toronto, 27. März 2024 / IRW-Press / - QYOU Media Inc. (TSX-V: QYOU OTCQB: QYOUF) ein in Indien und den USA tätiges Unternehmen, das Inhalte produziert und vertreibt, die von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellt wurden, hat den Start von zwei wichtigen neuen Kanälen sowie ein bedeutsames Vertriebsabkommen bekannt gegeben, mit der der globale Vertrieb von Connected TV (CTV) über QPlay+ und das wachsende Universum direkter CTV-Vertriebspartnerschaften erweitert wird. Die beiden neuen CTV-Kanäle QToonz und RDC Movies zeigen jeweils hochwertige Zeichentrickserien und südindische Filme und erweitern somit das vielfältige Angebot an CTV-Kanälen auf dem weltweit am schnellsten wachsenden Markt für Fernsehsendungen. Das wachsende Portfolio der sieben FAST (Free Ad Supported TV) CTV-Kanäle von QYOU Media India umfasst nun: The Q, The Q Kahaniyan, Q GameX, Sadhguru TV, Bollywood Hungama, QToonz und RDCMovies. Alle Kanäle werden den Nutzern kostenlos angeboten und generieren Umsätze auf werbegestützter Basis, indem sie die engen Beziehungen zu Werbetreibenden nutzen, die in Indien mit Dutzenden von globalen Top-Marken bestehen.

Das Geschäft mit dem Connected TV (CTV) wächst sowohl in Indien als auch weltweit in einem noch nie dagewesenen Tempo: 9 von 10 Fernsehern, die im letzten Jahr in Indien verkauft wurden, waren Smart-TVs.* Einem kürzlich erschienenen Artikel in Exchange4Media** zufolge wird erwartet, dass die Zahl der CTV-Haushalte in Indien von den zurzeit geschätzten 19 Millionen im Jahr 2024 bis auf 40 Millionen im Jahr 2026 ansteigt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass durch die Verbreitung von Breitbandanschlüssen im ganzen Land diese Zahl bis 2030 auf 100 Millionen steigen wird. Die weltweiten Werbeeinnahmen im Bereich Connected/Smart TV sind in den letzten Jahren ebenfalls rapide gestiegen und belaufen sich weltweit auf 25,9 Milliarden $, was einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 13,2 % im Jahr 2023 entspricht.