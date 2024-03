FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch ein wenig nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0816 US-Dollar. Dies ist etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0816 (Dienstag: 1,0855) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9245 (0,9212) Euro.

Die verbesserte Wirtschaftsstimmung in der Eurozone stützte den Euro nicht nachhaltig. Der von der Europäischen Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator war im März stärker als erwartet gestiegen. In fast allen wichtigen Sektoren verbesserte sich die Stimmung, außer in der Bauwirtschaft. In den USA wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht.