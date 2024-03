Nach den chinesischen Rechnungslegungsstandards für Unternehmen (ASBE) erreichte der den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn von Sinopec 60,463 Mrd. Yuan (8,37 Mrd. USD), und der unverwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,505 Yuan. Sinopec hat im Jahr 2023 einen operativen Cashflow von 161,475 Mrd. Yuan (22,37 Mrd. USD) erzielt, was einem Anstieg von 38,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

PEKING, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat vor kurzem den Jahresbericht 2023 vorgelegt und die Betriebseinnahmen des Konzerns gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) bekannt gegeben, die 3,21 Billionen Yuan (444,66 Mrd. USD) erreichten, mit einem Betriebsergebnis von 86,828 Mrd. Yuan (12,03 Mrd. USD), was einem Wachstum von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht; der den Aktionären zurechenbare Gewinn belief sich auf 58,31 Mrd. Yuan (8,08 Mrd. USD) und der Gewinn pro Aktie betrug 0,487 Yuan.

Sinopec hat bei der Produktion von Öl- und Gasäquivalenten, der Verarbeitung von Rohöl und dem Gesamtabsatz von inländischen raffinierten Ölprodukten Rekordwerte erreicht:

Produktion von 70,92 Mio. Tonnen Öl- und Gasäquivalent, 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr;

Förderung von 37,9 Mrd. Kubikmetern Erdgas, 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr;

Verarbeitete 258 Mio. Tonnen Rohöl, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr;

Vertrieb von 188 Mio. Tonnen raffinierter Produkte in China , 15,8 Prozent mehr als im Vorjahr;

, 15,8 Prozent mehr als im Vorjahr; Produktion von 14,314 Mio. Tonnen Ethylen, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Sinopec übernimmt die Führung mit einer integrierten Strategie, die den Schwerpunkt auf Betriebsoptimierung, Netzwerkvorteile und kontinuierliche Investitionen in technologische Forschung und Entwicklung legt.

Sinopec verstärkt weiterhin seine Exploration und erzielte wichtige Durchbrüche in der Shunbei New Zone im Tarim-Becken, im tiefen Kohleflöz im Ordos-Becken sowie weitere Fortschritte im Projekt Deep Earth und in der Shengli Jiyang Shale Oil National Demonstration Zone, mit einer Ersatzrate von 131% für Öl- und Gasreserven im Inland und einem Ganzjahresgewinn im LNG-Geschäft.

Die Gruppe treibt den Wandel voran, wobei Innovation der Hauptantrieb ist, und erhöht die Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Kerntechnologien anzugehen und die Forschung zu vertiefen. Im Jahr 2023 meldete Sinopec 9.601 in- und ausländische Patente an und erhielt 5.483 Genehmigungen.

„Mit Blick auf die Zukunft wird sich Sinopec verstärkt auf die Schaffung größerer Werte, die Kultivierung neuer Qualitätsproduktionskräfte, die Förderung der Transformation und die Ausweitung des Gewinns konzentrieren, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und dabei die Vorteile der gesamten Industriekette, des Marktes, der Marke, der Technologie und der Talente der Gruppe zu nutzen", sagte Ma Yongsheng, President von Sinopec.

