SOL-Optionen auf Bybit öffnen die Tür für innovative Handelsstrategien. Ob es darum geht, Erträge durch gedeckte Calls auf SOL-Bestände zu generieren oder schützende Puts zur Absicherung von Investitionen einzusetzen, die Möglichkeiten sind heute breiter denn je.

Die Solana-Optionen von Bybit sind mit speziellen Funktionen ausgestattet, die den Händlern die Möglichkeit geben, nahtlos in Bybits Unified Trading Account (UTA) zu handeln. Bybit verfügt außerdem über einen hochliquiden SOL-Perpetual, der die geringstmöglichen Absicherungskosten gewährleistet.

„Als einer von nur zwei aktuellen Handelsplätzen, die SOL-Optionen anbieten, gehen wir davon aus, dass das Marktpotenzial für SOL-Optionen die Hälfte des Volumens von ETH-Optionen erreichen wird, was die Verteilung bei langfristigen Verträgen widerspiegelt", sagte Hao Yang, Head of Financial Products bei Bybit. „Die in USDC abgerechneten SOL-Optionen sollen die Bedürfnisse der SOL-Kassabesitzer erfüllen, die ihr Risiko absichern wollen, sowie derjenigen, die nach neuen Möglichkeiten für den Handel und das Risikomanagement mit verschiedenen Vermögenswerten suchen."

