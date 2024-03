NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Die Quartalszahlen des Bekleidungskonzerns seien zwar besser als erwartet ausgefallen,es gebe aber weiterhin nur begrenzt Hinweise auf eine Trendwende bei der Umsatzentwicklung, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 21:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 15,48EUR auf Tradegate (28. März 2024, 08:01 Uhr) gehandelt.