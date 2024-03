Krefeld (ots) - Handwerksbetriebe stehen häufig vor dem Problem, im digitalen

Raum kaum wahrgenommen zu werden - trotz hochwertiger Dienstleistungen und

Produkte gelingt es ihnen nicht, online sichtbar zu sein und neue Kunden zu

erreichen. Wie stellen sie 2024 also sicher, sich von der Konkurrenz abzuheben?



Viele Handwerksunternehmen wissen nicht, wie sie ihre Online-Präsenz effektiv

gestalten können. Dabei ist es entscheidend, die richtigen Kanäle zu wählen und

diese gezielt zu nutzen, um die richtigen Kunden anzusprechen und die eigenen

Vorteile zu kommunizieren. Wie sich Handwerksunternehmen 2024 wirklich online

sichtbar machen, wird nachfolgend beleuchtet.





Die Rolle der Customer Journey bei der NeukundengewinnungEin Kunde, der darüber nachdenkt, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oderein Produkt zu kaufen, durchläuft vier Phasen. Diese vier Phasen bezeichnet manin Marketing-Kreisen als AIDA-Formel oder auch Customer Journey. Zunächst mussder Kunde auf das Produkt oder die Dienstleistung aufmerksam gemacht werden(Attention), anschließend muss sein Interesse geweckt werden (Interest), danachmuss in ihm der Wunsch geweckt werden, dieses Produkt zu besitzen oder dieseDienstleistung in Anspruch zu nehmen (Desire) und schließlich folgt dereigentliche Kauf (Action).Für Handwerksbetriebe auf der Suche nach Neukunden gilt dasselbe Prinzip. Auchsie müssen ihre potenziellen Kunden dort abholen, wo diese gerade stehen, undihnen im Anschluss eine Customer Journey anbieten, die mit der Erteilung einesAuftrags endet. Damit dies gelingt, müssen verschiedene Marketingmaßnahmen wieZahnräder ineinander greifen. Insbesondere die Landingpage, der Auftritt in denSozialen Medien, beispielsweise bei Facebook, und moderne Suchmaschinenoptionenüber Google können bei entsprechender Abstimmung mit wenig Aufwand zu einemdeutlichen Anstieg der Neukunden führen.Landingpage, Facebook, Google - so führen sie zum ErfolgDie Landingpage ist das Aushängeschild des Handwerksbetriebs. Hier sollten alleInformationen, die für einen potenziellen Kunden interessant sein könnten,übersichtlich aufbereitet werden. Eine strukturierte Landingpage vermittelteinem Auftraggeber, dass er an dieser Adresse richtig ist. Dadurch weckt sie denWunsch nach einer Kontaktaufnahme, die im Idealfall zu einem Abschluss führt.Facebook-Kampagnen hingegen tragen dazu bei, den Handwerksbetrieb bei Menschenbekannt zu machen, die bisher noch nichts von diesem Unternehmen gehört haben.Sie stellen eine von drei Kundenkategorien dar. Daneben gibt es die, die bereitsüberzeugt sind, aber nicht genügend Mittel für einen Auftrag haben, sowiediejenigen, die die Leistungen kennen und schätzen. Versäumt es ein Betriebhingegen, diese Menschen durch Marketingmaßnahmen in den Sozialen Medien aufsich aufmerksam zu machen, riskiert er, dass sie sich für einKonkurrenzunternehmen entscheiden.Google als meistgenutzte Suchmaschine bietet Handwerksbetrieben weitereFeatures, um das Neukunden-Recruiting zu optimieren. Eines davon ist dassogenannte Retargeting. Dabei werden Personen, die aktuell ein Problem haben unddeshalb nach einem Handwerker suchen, in nächster Zeit verstärkt Werbeanzeigendes Betriebs eingeblendet. So rückt das Unternehmen immer wieder ins Bewusstseindes potenziellen Kunden, bis er schließlich die Landingpage besucht - und seineCustomer Journey beginnt.Über Marleen Schmitz:In einer Zeit, in der fast jeder Agenturinhaber sich als Experte ausgibt, abernur wenige tatsächlich brauchbare Ergebnisse in der Lead-Generierung vorweisen,stehen insbesondere mittelständische Unternehmen vor großen Herausforderungen.Angesichts von Wirtschaftskrisen, Auftragsrückgang und finanziellen Belastungenbenötigen sie dringend Unterstützung, um sich digital optimal aufzustellen. Werdann auf eine Agentur stößt, die zwar das Blaue vom Himmel verspricht, aberkeine Ergebnisse liefert, verbrennt im schlimmsten Fall viel Geld. Hinzu kommt,dass aufgrund dieser Entwicklung das Vertrauen in Agenturdienstleister immerweiter abnimmt. Um dem entgegenzuwirken und den guten Ruf der Branchewiederherzustellen, geht Marleen Schmitz einen anderen Weg: Sie setzt aufbewährte Methoden und nachhaltige Resultate. Ihr Motto: Keine Mühe zu scheuen.Ihre Kunden profitieren von der akribischen Arbeitsweise, konstantenOptimierungen anhand von Zahlen, Daten und Fakten und einer intensivenBetreuung.