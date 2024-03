Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Edel SE & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2022/23 (per 30.09.) ein leichtes Umsatzwachstum von 1,2 Prozent auf 280,2 Mio. Euro verzeichnet, während sich der Jahresüberschuss um 2,8 Prozent auf 12,7 Mio. Euro erhöhte. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten liege die Guidance für das Geschäftsjahr 2023/24 bei einem Umsatz von 280 bis 300 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 10 bis 15 Mio. Euro. Hier gehe das Analystenteam davon aus, dass der Umsatz mit 294,23 Mio. Euro am oberen Ende dieser Spanne bewege. Das Unternehmen setze den Fokus weiterhin auf die Kernbereiche Medien-Dienstleistungen und Inhalte-Vermarktung. Laut GBC habe Edel im Geschäftsjahr 2022/23 einen sonstigen betrieblichen Ertrag von 6,40 Mio. Euro erzielt, der im Geschäftsjahr 2023/24 voraussichtlich nicht in dieser Höhe wiederholt werden könne. Dies führe demnach zu einer vorübergehenden Reduktion der EBITDA-Marge auf 10,8 Prozent für 2023/24, bzw. zu einem EBITDA von 31,66 Mio. Euro. Das Unternehmen sei laut GBC aber eine Dividenden-Perle mit einer Rendite von 5,8 Prozent. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 9,15 Euro (zuvor: 9,30 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.03.2024, 11:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.03.2024 um 17:00 Uhr fertiggestellt und 28.03.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/29271.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Edel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 5,00EUR auf Tradegate (28. März 2024, 10:34 Uhr) gehandelt.