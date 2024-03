ANALYSE Deutsche Bank streicht 'Buy' für DHL Group - Langfristig aber positiv Erstmals seit Anfang 2017 hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die DHL Group kassiert. Eine Erholung im Frachtgeschäft sei nicht in Sicht, titelte Analyst Andy Chu in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie zum Bonner Logistiker. Er …