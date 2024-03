HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kennziffern des Diagnostikspezialisten seien unerwartet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf 2024 habe enttäuscht. Nach einem offenbar schwächeren Jahresstart dürften sich die Geschäfte aber im weiteren Jahresverlauf erholen, zeigte sich der Experte zuversichtlich./edh/ck

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,35 % und einem Kurs von 38,95EUR auf Tradegate (28. März 2024, 12:53 Uhr) gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 43 Euro