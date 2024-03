MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Jungheinrich nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Logistikdienstleister habe mit einem starken Umsatzwachstum, einer knapp unter den Erwartungen liegenden operativen Ergebnismarge (Ebit) und einem exzellenten Barmittelzufluss die eigenen sowie die Marktprognosen mindestens erreicht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 liege über den Konsensschätzungen. Rothenaicher kündigte an, seine Prognosen für 2024 und 2025 zu erhöhen. Wahrscheinlich werde dann auch das Kursziel steigen. Die Bewertung erscheine attraktiv./gl/ajx

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 34,58EUR auf Tradegate (28. März 2024, 15:26 Uhr) gehandelt.