PEKING, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- Jereh hat auf der 24th China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (cippe2024) in Peking mit seiner Präsentation von Spitzeninnovationen unter dem Motto „Low Carbon Tech Smart Exploitation Solutions" für Aufsehen gesorgt.

Ein großes Highlight war die Vorstellung der GreenWell-Anlage zur Behandlung gefährlicher Abfälle, eine bahnbrechende Lösung für die Herausforderungen bei der zentralen Entsorgung gefährlicher Abfälle. Diese innovative Anlage bietet eine Vor-Ort-Behandlung ohne Zwischenschritte, was die Verarbeitungseffizienz erheblich steigert und gleichzeitig die Abfallmenge reduziert und das Abwasserrecycling innerhalb des Systems ermöglicht. Seine modulare Bauweise ermöglicht einen einfachen Transfer zwischen verschiedenen Standorten und erfüllt die Anforderungen verschiedener Bohrplattformen. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bietet GreenWell Kosteneinsparungen und Umweltvorteile, was es zu einer attraktiven Option für die Schaffung umweltfreundlicher Brunnenstandorte macht.

Diese innovative Anlage löst die Probleme, die mit der zentralen Entsorgung gefährlicher Abfälle verbunden sind, indem sie eine Behandlung vor Ort ohne Zwischenschritte ermöglicht. Sie verbessert die Verarbeitungseffizienz erheblich, indem sie die ölhaltigen Abfälle am Bohrloch um über 20 % reduziert und eine bemerkenswerte Rückgewinnungsrate von 95 % für Basisöl erreicht, während sie gleichzeitig ein abflussloses Recycling des Abwassers innerhalb des Systems ermöglicht.

Jereh stellte außerdem seine neue Generation von Jereh Apollo Turbine Fracturing Equipment vor, die sich durch ein integriertes Design für effizienten Transport und Betrieb auszeichnet. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 5.000-PS-Plungerpumpe bietet sie eine noch nie dagewesene Betriebseffizienz und -zuverlässigkeit für die Öl- und Gasförderung.

Der Stand von Jereh zog einen ständigen Besucherstrom an, und viele zeigten reges Interesse an den neuesten Technologien und Produkten von Jereh, insbesondere an den kohlenstoffarmen Fracturing-Lösungen, den intelligenten Ölfeld-Kommandozentralen, den Gas-Boosting-Lösungen und den integrierten CCUS-Lösungen usw.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2374015/Jereh_Booth_cippe2024.jpg

