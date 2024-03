Der PCE-Index (Personal Consumption Expenditures Index) ist ein wirtschaftlicher Indikator, der von der US-Regierung verwendet wird, um die Inflation zu messen. Er misst die durchschnittliche Änderung der Preise von Waren und Dienstleistungen, die von Privatpersonen in den USA im Laufe der Zeit gekauft werden.

Im Gegensatz zum Consumer Price Index (CPI), der ebenfalls die Inflation misst, verwendet der PCE-Index eine umfassendere Methode, um die Ausgaben der Verbraucher zu erfassen, einschließlich Ausgaben für Investitionsgüter und Dienstleistungen, die von Unternehmen gekauft werden.

Der PCE-Index ist ein wichtiger Indikator für die Geldpolitik der Federal Reserve, da er zeigt, wie sich die Preise auf das Konsumverhalten der Verbraucher auswirken und ob die Zentralbank Maßnahmen ergreifen muss, um die Inflation zu kontrollieren.

Wenn der PCE-Index steigt, deutet dies normalerweise darauf hin, dass die durchschnittlichen Preise für Waren und Dienstleistungen, die von Verbrauchern gekauft werden, zunehmen - die Inflation steigt.

Kernindex steigt wie erwartet!

Ohne Nahrungsmittel und Energie sollte der Kernindex laut der Konsensschätzung der Experten im Februar um 0,3 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent steigen, nachdem er im Januar um 0,4 Prozent bzw. 2,8 Prozent gestiegen war. Diese Schätzungen erfüllte der PCE Index haargenau!

Auch mit Energie und Lebensmitteln geht die Inflation hoch!

Einschließlich der schwankenden Lebensmittel- und Energiekosten betrug der Gesamt-PCE-Wert 0,3 Prozent für den Monat und 2,5 Prozent für die 12-Monats-Rate, verglichen mit Schätzungen von 0,4 Prozent und 2,5 Prozent.

Damit ist die Inflation in den USA wie erwartet gestiegen. Dass die Werte nicht höher sind als die Schätzungen, ist ein gutes Zeichen. Aber! Die Inflation in den USA zieht wieder an und damit dürfte sich die amerikanische Notenbank weiterhin schwer tun, Zinssenkungen, die Jerome Powell angedeutet hat, einzuleiten.

Das hat auch US-Notenbankdirektor Christoper Waller auf einer Rede vor Economic Club of New York am Mittwoch angedeutet: "Es besteht derzeit keine Eile, den Leitzins zu senken". Jüngste Daten zeigten, dass es umsichtig sei, möglicherweise länger als bisher angenommen am derzeitigen restriktiven Kurs festzuhalten. Dies könne helfen, die Inflation auf einem nachhaltigen Kurs in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Notenbank zu halten.

Laut den Experten der Societe General hatte sich bereit vor Waller der Präsident der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, ähnlich geäußert und lediglich eine Zinssenkung in diesem Jahr in Aussicht gestellt.

Unterm Strich steht fest. Die Inflation in den USA hält sich hartnäckiger als gedacht. Noch spielt der Markt eine Zinssenkung im Juni. Solange die nicht von Jerome Powell angezweifelt oder ausgeschlossen wird, dürften die Märkte zufrieden sein.

Trotzdem ist erst einmal abzuwarten, ob ein PCE-Index, der "nur" innerhalb der Erwartungen liegt, auch wirklich ein Grund ist, die Rallye an den Märkten fortzusetzen. Anleger sollten daher darauf achten, was die Wall Street Ostermontag veranstaltet und dementsprechend die Weichen stellen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

