Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche neue Rekordstände verzeichnet, letztlich aber uneinheitlich geschlossen. Am vergangenen Donnerstag wurden die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch Äußerungen eines US-Notenbankers etwas gedämpft, da angesichts der aktuellen Wirtschaftsdaten keine Eile für einen solchen Schritt bestehe. Der Dow-Jones-Index stieg gegenüber seinem Vorwochenschlussstand um 0,8 Prozent auf 39.807,37 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index kam um 0,4 Prozent voran auf 5.254,35 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index gab dagegen 0,5 Prozent ab auf 18.254,69 Punkte. Am Ostermontag, an dem in den USA gehandelt wurde, hielten sich die Anleger überwiegend zurück. Der Dow Jones verzeichnete ein Minus von 0,6 Prozent, der Nasdaq-100 kam allerdings um 0,2 Prozent voran.