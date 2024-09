Merz attackiert Ampel wegen Wirtschaftspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat den Wirtschaftskurs der Bundesregierung scharf kritisiert und dringt auf bessere Bedingungen für mehr Wachstum. "Wir rutschen in eine Rezession hinein und verlieren jetzt auch massiv Arbeitsplätze in der Industrie. Deutschland wird in vielen Bereichen einfach abgehängt", sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur. Der wichtigste Faktor sei nun eine Stabilisierung und Steigerung der wirtschaftlichen Leistung. "Wir müssen raus aus der Kostenfalle. Und die Antwort ist Wirtschaftswachstum."

Merz sagte: "Wir werden grundlegende Reformen brauchen." Dazu zähle eine umfassende Steuerreform, denn die Unternehmen in Deutschland zahlten im internationalen Vergleich mit die höchsten Steuern. "Wenn gleichzeitig noch die gesamten übrigen Kosten für Bürokratie, Arbeit und Energie so hoch bleiben, wie sie sind, dann ist es eher eine Überraschung, dass noch so viele Unternehmen bis heute durchgehalten haben."