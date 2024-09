Union verlangt von Autogipfel klares Bekenntnis zum Verbrennermotor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union fordert vom sogenannten Autogipfel am Montag in Berlin ein klares Bekenntnis zum Verbrennermotor."Wir erwarten als CDU/CSU-Fraktion, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass das Verbot des Verbrennungsmotors endlich gestoppt wird", sagte der Obmann der Unionsfraktion im Verkehrsausschuss des Bundestages, Christoph Ploß (CDU), der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Vom Gipfel müsse ein Signal der "Technologieoffenheit" ausgehen. "Die einseitige, rein ideologische Ausrichtung der Ampel-Koalition auf Batterieautos ist längst aus der Zeit gefallen und kostet unser Land Hunderttausende Arbeitsplätze."Ploß sagte weiter, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) füge dem Land mit einer "Anti-Auto-Ideologie schweren Schaden zu". Habeck müsse einsehen, "dass wir in Deutschland mehr soziale Marktwirtschaft statt immer mehr Planwirtschaft benötigen".