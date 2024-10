Private Assets SE & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu Private Assets SE & Co. KGaA

Schwache Entwicklung im Segment Industrial belastet Halbjahreszahlen

Der anhaltenden konjunkturellen Schwäche vor allem auch im deutschen Heimatmarkt, auf den im ersten Halbjahr gut zwei Drittel des Konzernumsatzes entfielen, konnte sich auch die Private Assets SE & Co. KGaA in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2024 letztlich nicht gänzlich entziehen. Dabei ist aber zu beachten, dass dies primär den Gießereibereich betraf, der zudem noch durch Sondereffekte im Zusammenhang mit der unter Kostenaspekten erfolgten Produktionsverlagerung von Bad Saulgau nach Spanien belastet war.



Zwar kam es auch bei anderen Tochtergesellschaften teilweise zu kundenseitigen Projektverschiebungen und verzögerten Auftragserteilungen, jedoch nicht zu Stornierungen. Und ein Teil der Beteiligungen entwickelte sich sogar auch völlig unabhängig von den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und negativen Trends in ihrem jeweiligen Branchenumfeld sehr erfreulich. Insgesamt berichtete das Private-Assets-Management auf der Ende August in Hamburg abgehaltenen Hauptversammlung, dass derzeit bis auf die Gießereien alle Portfoliounternehmen positiv arbeiten. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf unseren ausführlichen HV-Bericht vom 18. September 2024.



In das zweite Halbjahr ist Private Assets mit einem gegenüber dem letzten Bilanzstichtag um knapp 18 Prozent ausgeweiteten Auftragsbestand gestartet. Dabei erwartet das Management auch aufgrund von Projektfertigstellungen für die zweite Jahreshälfte höhere Umsatzerlöse als im Berichtszeitraum. Darüber hinaus ist der Konsolidierungskreis im Juli um drei weitere Beteiligungen mit einem annualisierten Gesamtumsatz von rund 58 Mio. Euro gewachsen. Zudem entfallen nun auch die Sonderbelastungen aus der Standortverlagerung im Gießereibereich. Insgesamt gehen wir daher von einer im Vergleich zum ersten Halbjahr deutlich stärkeren zweiten Jahreshälfte 2024 aus.

Auf Basis der Halbjahreszahlen sowie der angepassten Guidance haben wir zwar unsere Schätzungen zurückgenommen und reduzieren in der Folge auch unser Kursziel für die Private-Assets-Aktie leicht auf 12,00 Euro. Dabei erachten wir die Hamburger Beteiligungsgesellschaft mit ihrem "Beyond Restructuring"-Ansatz und der zunehmenden Internationalisierung aber unverändert als sehr gut aufgestellt, um ihr Portfolio erfolgreich weiterentwickeln und die Profitabilität der Tochterunternehmen nachhaltig steigern zu können.



Dabei ergeben sich vor dem Hintergrund der aktuell schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen interessante Chancen, das Portfolio im Rahmen des verfolgten opportunistischen Beteiligungsansatzes durch weitere Unternehmenszukäufe zu attraktiven Konditionen weiter auf- und auszubauen. Hier verfügt man unverändert über eine gut gefüllte Akquisitions-Pipeline, wobei sich die vor gut einem Jahr erfolgte Eröffnung des Büros in Frankreich bereits merklich ausgezahlt hat. Als sehr positiv bewerten wir zudem auch, dass das Private-Assets-Management mit insgesamt knapp 70 Prozent der Aktien hinter der Gesellschaft steht hat.

Insgesamt empfehlen wir daher unverändert insbesondere dem längerfristig orientierten Investor mit entsprechender Risikoaffinität, den Anteilsschein der Private Assets SE & Co. KGaA zu "kaufen". Dabei sollten Orders in dem im Freiverkehr Berlin notierten Titel aufgrund der geringen Handelsliquidität stets mit Limit erteilt werden.



