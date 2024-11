Britische Konservative geben neuen Parteichef bekannt

LONDON (dpa-AFX) - Die Konservativen in Großbritannien geben am Samstag (gegen 12.00 Uhr MEZ) bekannt, wer die Partei künftig führen wird und die Nachfolge von Ex-Premierminister Rishi Sunak antritt. Die Mitglieder hatten die Wahl zwischen der ehemaligen Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch und dem ehemaligen Migrations-Staatssekretär Robert Jenrick.

Einer Umfrage des konservativen Portals "Conservative Home" zufolge gilt Badenoch als Favoritin. Nach Einschätzung von Kommentatoren rückt die Tory-Partei aber in jedem Fall weiter nach rechts - bei der Parlamentswahl Anfang Juli hatte sie zahlreiche Stimmen an die rechtspopulistische Partei Reform UK verloren. Sowohl die 44-jährige Badenoch als auch der 42-jährige Jenrick gehören dem rechten Parteiflügel an.