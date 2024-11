Revolution in der Chlor-Alkali-Produktion: Neuer Elektrolyseur von SEEC!

Fujian Southeast Electrochemical Co., LTD. (SEEC) hat in Zusammenarbeit mit thyssenkrupp nucera einen bedeutenden Schritt in der Chlor-Alkali-Produktion vollzogen, indem es den neuesten Elektrolyseur „e-BiTAC v7“ mit einer Jahreskapazität von 300 Kilotonnen Natronlauge in seiner Anlage in Fujian einsetzt. Diese Implementierung markiert den Beginn der vierten Phase eines Projekts, das über 13 Jahre hinweg in vier Phasen mit einer Gesamtproduktionskapazität von 1.020 Kilotonnen Natronlauge pro Jahr entwickelt wurde. SEEC hat sich dabei kontinuierlich für die innovativen Elektrolyseure der BiTAC-Serie entschieden, was die langfristige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen unterstreicht.

Die neue Elektrolyseur-Technologie von thyssenkrupp nucera zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch und eine kostengünstige Struktur aus, was sie ideal für den großtechnischen Betrieb macht. SEEC plant, die Fujian-Anlage als strategische Kooperations- und Demonstrationsbasis für die BiTAC-Serie zu nutzen, um technologische Fortschritte voranzutreiben. Diese enge Zusammenarbeit wurde bereits 2023 mit der Auszeichnung von thyssenkrupp nucera als „Excellent Supplier“ gewürdigt.