Burberry mit Kurssprung nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Burberry haben mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen und die neue Geschäftsstrategie des britischen Luxusbekleidungs-Herstellers reagiert. Am späten Vormittag notierten die Papiere 15 Prozent im Plus bei 841 Pence. Der Verlust sei geringer ausgefallen als befürchtet, urteilte UBS-Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion.

Der neue Unternehmenschef Joshua Schulman wolle sich wieder auf den Ursprung der Marke Burberry fokussieren, bevor er in andere Bereiche expandiere, kommentierte Analyst Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Dabei werde er wohl nicht den gleichen Fehler wie seine Vorgänger machen wollen, indem er das Angebot von Burberry auf eine schmale Basis von Luxuskunden auf Kosten einer treuen Fangemeinde ausrichtet.