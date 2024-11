Durchwachsene Entwicklung - Bankaktien unter Druck

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert, wobei die Veränderungen überschaubar blieben. Während er Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag um 0,21 Prozent auf 4745,61 Punkte fiel, hielt sich der Stoxx 50 leicht im Plus. Verantwortlich dafür waren die Börsen außerhalb des Euroraums. Der Schweizer Leitindex SMI legte um 0,6 Prozent auf 11.661,64 Zähler zu, während der britische FTSE 100 um 0,76 Prozent auf 8.211,29 Punkte anzog.

Nicht gut kamen neue Konjunkturdaten an. Die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum hatten im November die Erwartungen verfehlt. Deutlich hatte sich dabei die Stimmung im Dienstleistungssektor eingetrübt. Der Indikator fiel unter die Wachstumsschwelle. In der sowieso schon stark schwächelnden Industrie geriet der Indikator zudem weiter unter Druck.