In dieser Ausgabe geht es um BYD, Tesla, Varta, Millennial Lithium Ballard Power, Nel und Plug Power.

Nach einem völlig missratenem Jahr 2019 legt die Aktie von BYD in diesem Jahr los wie die Feuerwehr. Am Freitag schnellte der Kurs in Hongkong um weitere fünf Prozent nach oben, was die Gewinne seit Jahresbeginn auf 23 Prozent anwachsen lässt. Und es spricht vieles dafür, dass in diesem Jahr noch weitaus mehr für BYD und seine leidgeprüften Aktionäre drin ist.