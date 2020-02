Zwar rechneten einige aktuell mit einem deutlicheren Rücksetzer, doch wahrscheinlicher sei, dass der Goldpreis sich dem Ende der Korrektur nähere.

„Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, wie gut Gold sich in einem Umfeld von steigenden Standardaktien und einem enorm festen US-Dollar schlägt“, sagt Markus Bußler. Allerdings seien die von manchen als in Stein gemeißelt angesehenen Korrelationen schon länger nicht mehr gültig. Gold scheint sich auf die nächste Aufwärtsbewegung vorzubereiten. Auch viele Minenaktien stehen in den Startlöchern.