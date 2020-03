Gold, Silber, Wald, Whisky oder doch eine Immobilie? Was ist momentan sinnvoll und wovon sollten Sie zur Zeit die Finger von lassen? Wie positionieren sich Diamanten in der Wertanlage und sind Sachwerte wie Gold von Steuern betroffen? All dies erfahren Sie in diesem Interview des SWR mit Marc Friedrich! SWR Interview Teil 1: https://youtu.be/hH50MvYzseE