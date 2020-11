Zwar gab es an der Stelle erste Käufe. Dennoch: Mit Blick auf die Minenaktien bleibt eigentlich nur eine Erkenntnis. "Das ist schlicht und ergreifend eine Kapitulationsbewegung, die wir hier sehen", sagt Markus Bußler.

Auffallend: Es sind die großen Werte, die derzeit unter Druck kommen. Barrick Gold, Newmont Goldcorp oder auch die südafrikanischen Werte wie Gold Fields. "Das sind Aktien, die in Fonds und ETFs hoch gewichtet sind", sagt Markus Bußler. An der Stelle spielten Zahlen keine Rolle mehr. Anleger kehren dem Goldsektor den Rücken und verkaufen ihre Anteile an Fonds - die dann wiederum diese Werte auf den Markt werfen. "Eine solche Bewegung sieht man häufig zum Ende einer Korrektur." Insbesondere dann, wenn sie sich derart in die Länge gezogen hat, wie es bei Gold, Silber und insbesondere den Minenaktien aktuell der Fall ist. Interessant: In den vergangenen Jahren hatte Gold sehr häufig einen temporären Boden im Dezember eingezogen, nachdem die Kurse vorher unter Druck geraten waren.