Star-Aktienanalyst Uwe Lang, „der Börsenpfarrer“, spricht auf wallstreet:online TV mit Martin Kerscher unbequeme Börsenwahrheiten wie deutliche Überbewertungen an. Starker Tobak für enthusiastische Fanboys. w:o TV!

„Eine kleine Value Predigt“, schreibt YouTube-User „Bronk Master“ unter unser Video-Interview mit dem „Börsenpfarrer“. Recht hat er.

„Ich habe manchmal in letzter Zeit das Gefühl, dass die Anleger denken, ‚na ja, die Börse wird das schon richtig bewerten, sie wird schon wissen, warum sie den Kurs soweit hochtreibt, da hänge ich mich jetzt einfach mal dran.‘ Ich denke das ist das Prinzip, dem viele Anleger gerade folgen und das ist sehr, sehr gefährlich, weil viele Aktien gerade aus dem High Tech-Bereich sind absolut überbewertet“, umreißt Uwe Lang eine der in seinen Augen derzeit größten Gefahren an den Börsen.