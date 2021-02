"Silber profitiert weiter von der höheren Nachfrageerholung der Industrie und ist zudem das inflationssensiblere Metall", sagt Markus Bußler. Doch der wahre Abverkauf findet bei den Minenaktien statt.

Die beiden größten Goldproduzenten Barrick Gold und Newmont haben am gestrigen Donnerstag Zahlen für das vierte Quartal 2020 gemeldet. Und die sind stark ausgefallen. Barrick Gold will sogar eine Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten. Doch das Papier musste seine Gewinne, die im vorbörslichen Handel angelaufen waren, wieder abgeben. Auch die Tatsache, dass Barrick mittlerweile netto schuldenfrei ist, hat am Ende nichts geholfen und die Aktie von Barrick schloss in Nordamerika rund 2,5 Prozent im Minus. In etwa unverändert ging Newmont aus dem Handel. Der Konzern präsentierte sich erneut extrem cashstark und hob die Quartalsdividende auf 0,55 Dollar je Aktie an. Damit kommt Newmont annährend auf eine Dividendenrendite von vier Prozent. "Ich denke, so etwas hat es noch nie gegeben", sagt Markus Bußler.