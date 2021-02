Die EZB ist die Reichsbank 2.0 (Hyperinflation) Gastautor: Marc Friedrich | 19.02.2021, 12:03 | 278 | 0 | 0 19.02.2021, 12:03 | Die EZB ist die schlechteste Notenbank aller Zeiten! Prof. Dr. Richard Werner ist einer der profundesten Experten und Kritiker zu den Themen Notenbanken, Geldsystem und Banken. Die EZB ist die schlechteste Notenbank aller Zeiten! Prof. Dr. Richard Werner ist einer der profundesten Experten und Kritiker zu den Themen Notenbanken, Geldsystem und Banken. Er sagt die EZB ist wiederauferstandene Reichsbank der Weimarer Republik und sie will die Banken reduzieren bzw. sogar ganz ersetzen. Erstmalig erklärt er in diesem Gespräch auf brillante Art und Weise wie alles zusammenhängt und wohin die Reise geht. Für mich eines der wichtigsten Interviews auf meinem Kanal. Ein must watch und bitte teilt dieses extrem spannende Video mit möglichst vielen. Diesen Artikel teilen Seite 2 ► Seite 1 von 2 ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. Lesen Sie den Bestseller von Matthias Weik und Marc Friedrich*:



