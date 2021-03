MBH Corp konzentriert sich auf den Erwerb kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind.

Boulder Sausage ist die dritte Akquisition von MBH in den USA, nachdem die Beteiligungsgesellschaft im September 2020 "Meeting of the Minds" und "Everyday Realty Services" übernommen hat. Ähnlich wie diese zwei Unternehmen will auch Boulder Sausage über eine Weiterentwicklung seiner Umsatzströme Wachstum erreichen.