Ökonomen rechnen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal. Auch die indische Börse ist betroffen. "Für den Kursrückgang in Indien waren vor allem ausländsiche Investoren verantwortlich, die ihr Kapital abgezogen haben", erklärt Mathias Peer, Asien-Experte von wallstreet:online TV.

Nirgendwo schlägt die Pandemie aktuell härter zu als in Indien. Überfüllte Krankenhäuser, in denen der Sauerstoff knapp ist, beherrschen die Schlagzeilen. Das hat auch Auswirkungen auf die indische Wirtschaft.

Abverkauf an indischen Börsen

