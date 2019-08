Die Erholungsbewegung beim deutschen Leitindex konnte zum Wochenbeginn fortgesetzt werden. Der erste Handelstag konnte mit einem satten Gewinn von 1,32 Prozent auf 11.715 Punkte abgeschlossen werden. Die jüngsten Aussagen von Präsident Trump in Bezug auf den Handelskrieg zwischen China und den USA haben die Anleger also nachhaltig besänftigen können.

Charttechnik:

Doch auf der Tagesebene hat der stake Abverkauf in der vergangenen Woche deutliche Spuren hinterlassen. Der DAX hat nämlich das entscheidende Tief bei 11.607 hinter sich gelassen – der große Abwärtstrend ist somit gebrochen. Unserer Ansicht nach sollten die Marktteilnehmer nun die Short-Seite favorisieren und eine Konsolidierung abwarten. Das anvisierte Level einer Erholungsphase befindet sich bei 11.856.

In der kurzfristigen Ausrichtung ist dieser relevante Anlaufpunkt bei 11.856 ebenfalls zu erkennen, und könnte von einigen Anlegern für einen spekulativen Entry in Short-Richtung genutzt werden. Der erste Teilverkauf dürfte an der Marke von 11.265 stattfinden. Oberhalb von 11.856 wäre die Trading-Idee logischerweise dahin.

