Seit Jahresbeginn ist das Edelmetall um mehr als 17 Prozent gestiegen. Doch nach dem Sprung auf die Marke von 1.535 US-Dollar legte die Goldrally eine Verschnaufpause ein. Nach so einer Bewegung ist dies nicht allzu verwunderlich. Die leichte Entspannung an den internationalen Finanzmärkten sowie Kursgewinne beim Dollar haben den Preis ebenfalls belastet.

Charttechnik:

Aus charttechnischer Sicht ist die Fallhöhe auf der Tagesebene relativ groß. Im Klartext: Sollte die Konsolidierung auf der Unterseite ausgedehnt werden, so befinden sich die nächste Supportzone bei 1.480 USD. Rutscht der Kurs unter diesen Punkt, ist ein gar ein Abverkauf an die runde 1.400-Dollar-Zone möglich. Aktuell ist der Kurs im Tageschart in einem Außenstab gefangen. Mit erhöhter Dynamik rechnen wir logischerweise erst ab dem 1.535er Bereich. Auf der Unterseite ist das bereits bekannte Tief bei 1.480 USD von großer Bedeutung.

Im Stundenchart dominiert die Seitwärtsrange das Geschehen. Auch hier sollten wir gewisse Levels im Auge behalten. Diese liegen zunächst bei 1.493 USD und 1.528 USD.

