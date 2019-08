Bodenbildungsprozesse bei Rohstoffen können mitunter lange andauern bis es dann zu einer Aufwärtsbewegung kommt. So zu sehen bei Zucker. Der Zuckerpreis kam ab Mitte 2016 deutlich unter Druck und der Preis hat sich in der Spitze mehr als halbiert. Doch seit Mitte 2018 bewegt sich der Rohstoff nun in einer Seitwärtsphase. Da diese jedoch nun relativ weit fortgeschritten ist, könnte es bald zu einem Ausbruch auf der Ober- oder Unterseite kommen.

Da aber die CoT-Daten (Commitment of Traders Report) relativ bullish zu werten sind und auch die Saisonalität für den September und den Oktober steigende Kurse erwarten lässt, ist aktuell der Ausbruch auf der Oberseite zu favorisieren. Zudem ist das Sentiment negativ eingetrübt und somit als Kontraindikator ebenfalls bullish.