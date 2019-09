Wirecard – Treffen mit Braun sorgt für Ziel 240

Trade Nummer 14 in Serie seit November 2018 auf Wirecard erfolgreich abgeschlossen? Ja! Im neuen TURBO-Depot von Feingold Research. SR2780 lautet die WKN – gekauft am 15.8 zu 4,23 Euro – verkauft soeben zu 5,49 Euro. Plus 30%. In unserer Hitliste der Wirecard-Trades ist die Rang 5. Der beste Trade schaffte 250%. Und – wir haben direkt nachgelegt und Trade Nummer 15 ist gestartet im Turbo-Depot. WKN, Trade und Ziel erfahren Sie hier. Testen Sie uns und machen Sie die nächsten Trades einfach mit. Momentan sind wir im BUND-Future aktiv, beim DAX, bei Tesla und noch einigen mehr. Bilanz bisher – plus 18,5% seit 1. August. Abonnieren können Sie uns hier - oder nur den Turbo-Dienst hier.

Übrigens - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Ein Treffen mit Konzernchef Markus Braun habe ihn zuversichtlich hinsichtlich des langfristigen Wachstumspotenzials des Zahlungsabwicklers gestimmt, schrieb Analyst Simon Bentlage. Wirecard gewinne immer mehr Händler als Kunden, die Milliarden an Transaktionsvolumen hätten.

Hoffen wir, dass das Gespräch rein faktenbasiert war und nicht große Versprechungen beinhaltete. Bisher aber hat Wirecard geliefert und seine Umsatzziele erfüllt. Das unterscheidet Braun von Elon Musk. Der redet nur und liefert nichts.