NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts neuer Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit haben die Anleger am Donnerstag an der Wall Street munter zugegriffen. Der Dow Jones knüpfte mit einem deutlichen Plus von 1,77 Prozent auf 26 821,33 Punkte an seinen starken Vortag an. Nach mehreren Wochen des Pendelns zwischen 25 340 und 26 500 Punkten startet der Leitindex den lange ersehnten Ausbruchsversuch. Er schaffte es erstmals seit über einem Monat wieder über die 26 800 Punkte.

Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den beiden Handelsstreit-Parteien USA und China Anfang Oktober in Washington stattfinden. Außerdem kamen aus den USA erfreuliche konjunkturelle Nachrichten: Die Privatwirtschaft hatte im August mehr Stellen geschaffen als erwartet und sendete damit positive Signale für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die US-Industrie überraschte außerdem mit ihren Auftragsdaten für Juli positiv.