Eine genaue Antwort auf den Zeitpunkt einer Fortsetzung lässt sich im Prinzip nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Boden um 1.750 US-Dollar steigt jedoch mit jedem Dollar Kursgewinn an, besonderes Augenmerk fällt bei der Amazon-Aktie auf das Niveau von 1.835 US-Dollar. Dieser Bereich stellt nämlich die Triggerlinie für einen erfolgreichen Abschluss des vorliegenden Bodens aus August dieses Jahres dar. Nur so ließe sich im weiteren Verlauf fortgesetztes Kurspotenzial in der Amazon-Aktie freisetzen und als Anleger über entsprechend gehebelt Instrumente erfolgreich nachhandeln. Diese Chance sollten sich Investoren nicht entgehen lassen, möglicherweise startet schon sehr bald eine größere Kursrallye.

Zitterpartie um Nackenlinie

Sobald Amazon.com oberhalb des Kursniveaus von mindestens 1.835 US-Dollar auf Tagesschlussbasis notiert, kann ein sukzessiver Einstieg in Long-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR15WN erfolgen. Die erste Zielzone stellt das Niveau um 1.900 US-Dollar dar, darüber der Bereich um 1.960 US-Dollar. Aus dem Stand ergibt sich hierdurch eine potenzielle Rendite von bis zu 112 Prozent. Als Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau von 1.800 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden, falls es zu kurzfristigen Ausreißern auf der Unterseite kommt. Erst darunter wird mit einem größeren Kursabschlag in Richtung der Augusttiefs um 1.750 US-Dollar gerechnet. Eine Bodenbildungsphase würde dadurch jedoch unnötig in die Länge gezogen werden.