Anzeige

Die kurze Einschätzung der LageTrotz der spürbar nachlassenden Dynamik der Erholungsrallye dürfte sich der DAX ohne ein neues Allzeithoch im DJI der DAX kaum zu einer entscheidenden Bewegung durchringen. Das Stufenmodell aus der Wochenendanalyse für den anstehenden Rücksetzer bleibt ohne Einschränkungen gültig. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der lila bzw. blauen Z (normale Beschriftung; orangene A=13600, laufende orangene B mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660, grüner C bisher 11264) oder immer noch in der lila bzw. blauen X2 (farbig hinterlegte Beschriftung; orangene A/W=8695, orangene B/X=13600, orangene Y bisher 10115 mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660 bzw. orangene C=10115, orangene D=12660, orangene E bisher 11264) mit 23er Mindestziel 10648.Aus dieser Gemengelage lassen sich mehrere gleichwertige Szenarien ableiten – diese sind unabhängig davon, ob sich der DAX im Big Picture schon in der orangenen B der lila bzw. blauen Z oder erst in der orangenen E/Y der lila bzw. blauen X2 befindet. Der Hauptunterschied zwischen den Szenarien ist die Tiefe des nächsten zu erwartenden Rücklaufs, wobei im Vergleich zum DJI die Eintrittswahrscheinlichkeit für die kurzen Rückläufe eher höher als für die langen Rückläufe erscheint.Rücklauf-Stufe 1 (blauer Pfad, normale Beschriftung):Die grüne B (bisher 12660) verläuft als Zigzag-X-Flat und befindet sich nach der lila W=12452 und lila X=11264 bereits in der lila Y (bisher 12245) mit Zielbereich zwischen 12660 und 13600. Die rote A/W (bisher 12245; blaue a=11852, blaue b=11625 als Triangle, blaue c bisher 12245) bildet ein Zigzag und hat die 100er Ausdehnung (lila Fibos) der blauen c hinter sich gelassen. Die blaue c könnte bereits beendet worden sein (hellgrüner Pfad).Wahrscheinlicher ist aber nach einem kurzen Rücklauf zum 23er Mindestziel 12098 (hellblaue Fibos) eine weitere Fortsetzung der blauen c (161er Maximalziel 12576 – lila Fibos). Nach Abschluss der roten A/W steht im Rahmen der roten B/X ein deutlicher Rücklauf zwischen der grauen 0-b-Linie der roten A/W (derzeit 1269x; Nebenbedingung ist Abarbeitung 38er RT, derzeit bei 11870 – hellgrüne Fibos) und der hellblauen 0-b-Linie der grünen B (derzeit 1238x) an, bevor die rote C die lila Y/grüne B beenden wird.