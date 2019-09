TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch überwiegend erholt. Signale für ein Maßnahmenbündel in China zur Stützung der Konjunktur stützten die Kurse. Auch der tonangebende US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Vortag mit moderaten Kursgewinnen geschlossen.

Besonders deutlich fielen die Kursgewinne in Hongkong, Korea und Japan aus. So schloss in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 0,96 Prozent höher bei 21 597,76 Punkten. Der Hongkonger Hang-Seng-Index zog kurz vor Handelsschluss um 1,71 Prozent an.