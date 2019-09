Ölpreise fallen - Trump sprach wohl über lockerere Iran-Sanktionen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch bis zum Abend zuvor erzielte Gewinne abgegeben und sind deutlich gefallen. Auslöser waren Hinweise auf eine weniger strenge Haltung der USA gegenüber Iran und der starke US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am frühen Abend 61,26 Dollar. Das waren 1,12 Dollar weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich stark auf 56,30 Dollar.

Deutlich unter Druck gerieten die Rohölpreise nach einem Hintergrundbericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Agentur berichtete mit Bezug auf informierte Kreise, US-Präsident Donald Trump habe vor der Entlassung seines Sicherheitschefs John Bolton eine Lockerung der Sanktionen gegen Iran ins Gespräch gebracht.