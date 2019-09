NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnungen auf einen "Deal" zwischen den USA und China haben den US-Börsen am Donnerstag erneut Auftrieb verliehen. Insidern zufolge erwägen Berater des US-Präsidenten Donald Trump eine Aufschiebung der angedrohten Strafzölle. Der Leitindex Dow Jones Industrial rückte daraufhin im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 27 257,00 Zähler vor und stieg auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Nun fehlt dem Dow nicht mehr viel zu einem neuen Rekordhoch.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) zog derweil am Donnerstag alle Register und erfüllte die hohen Erwartungen der Märkte. Vor allem stemmen sich Europas Währungshüter mit weiteren Anleihenkäufen gegen die Konjunkturschwäche. Die Ökonomen der Helaba argumentierten, das umfassende Lockerungspaket der EZB dürfte auch bei der US-Notenbank Fed die Bereitschaft zum Handeln erhöhen. Diese tagt in der kommenden Woche und dürfte den Leitzins senken.

Unter den Einzelwerten verloren Oracle gegen die freundliche Börsentendenz 4 Prozent. Der Softwarehersteller hatte am Vorabend nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und mit seinem Umsatz die Markterwartungen enttäuscht. Dem SAP-Konkurrenten machte unter anderem der starke Dollar zu schaffen, der Einnahmen im Ausland nach der Umrechnung in US-Dollar schmälert. Zudem kündigte Oracle-Chef Mark Hurd überraschend eine Auszeit an - aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Seine Aufgaben sollen zunächst von Oracle-Gründer und Tech-Vorstand Larry Ellison sowie vom Co-Konzernchefin Safra Catz übernommen werden.

Im Blick steht außerdem der Chiphersteller Broadcom mit Quartalszahlen. Vor deren Veröffentlichung legte der Aktienkurs um 1,3 Prozent zu./bek/stw