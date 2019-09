Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire will die geplante Facebook-Kryptowährung Libra in Europa stoppen. Sie gefährde die Währungssouveränität von Staaten und stelle ein systemisches Risiko für das internationale Finanzsystem dar.

Auf der einer OECD-Konferenz zu Kryptowährungen in Paris erklärte Le Maire am Donnerstag:"Alle diese Bedenken zu Libra sind schwerwiegend. Ich will daher in aller Klarheit sagen: Unter diesen Umständen können wir die Entwicklung von Libra auf europäischem Boden nicht zulassen". Zuerst berichtete darüber die französische Tageszeitung LeParisien.